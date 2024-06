Nomine vertici Fs, Donnarumma nuovo a.d., Tanzilli presidente

In attesa della nota ufficiale dell'azienda, arrivano conferme e primi commenti anche dal governo

Stefano Donnarumma è il nuovo amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, mentre Tommaso Tanzilli è stato nominato nuovo presidente del gruppo. In attesa della nota ufficiale dell'azienda arrivano conferme e primi commenti dal governo: "Auguri di buon lavoro al nuovo amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma, al presidente Tommaso Tanzilli e a tutti i consiglieri del cda. Una squadra che saprà affrontare le sfide verso nuovi traguardi di eccellenza, innovazione e sostenibilità. Un impegno necessario per continuare a migliorare la qualità dei servizi offerti a milioni di viaggiatori che ogni giorno scelgono le nostre ferrovie". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro ai Trasporti, Edoardo Rixi.