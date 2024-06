Incendio a Roma, in fiamme un capannone industriale a San Basilio

Il rogo ha avuto origine tra tra via Scorticabove e via Pieve Torina. Le fiamme hanno impegnato per ore i vigili del fuoco, con una densa colonna di fumo visibile da chilometri di distanza

Un grosso incendio si è sviluppato nella tarda serata di martedì in un capannone industriale nella periferia romana di San Basilio, nei pressi del Raccordo anulare. Le fiamme, come riportano diverse testate locali tra cui Roma Today, hanno impegnato per ore i vigili del fuoco e nel corso della notte una densa colonna di fumo si è levata dal luogo dell'incendio, risultando visbile da chilometri di distanza.

Nube nera su varie zone della città

Il rogo ha avuto origine tra tra via Scorticabove e via Pieve Torina. All'alba di oggi la minacciosa nube nera si è estesa in varie zone della città: dal Tiburtino a Casal de Pazzi, fino a Pietralata. Sul posto la polizia di Stato, la polizia locale di Roma Capitale che ha gestito la viabilità impedendo l'accesso a entrambe le strade, il 118 (anche se al momento non risultano feriti) e ovviamente i vigili del fuoco con diverse squadre.