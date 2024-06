Giornata contro abuso e traffico illecito di droghe, i dati in Italia

Istituita dall'Assemblea generale dell'Onu nel 1987, la ricorrenza punta a sensibilizzare la comunità sul grave problema del consumo di sostanze, promuovendo azioni di prevenzione in tutto il mondo. Come rivelano i dati del Ministero della Salute, in Italia sono state oltre 129mila le persone tossicodipendenti che hanno ricevuto assistenza nei centri per la riabilitazione nel 2022. La maggior parte sono uomini

Oggi, 26 giugno, in tutto il mondo ricorre la Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe che, istituita dall'Assemblea generale dell'Onu nel 1987, punta a sensibilizzare la comunità sul grave problema del consumo di droga, promuovendo azioni di prevenzione dell'abuso di sostanze. Ogni anno sul territorio nazionale vengono organizzate numerose iniziative e incontri allo scopo di combattere il problema e rafforzare la cooperazione tra Paesi, per raggiungere l'obiettivo di una società libera dal consumo di droga.

In Italia oltre 129mila persone dipendenti da sostanze hanno ricevuto assistenza nei Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D) nel 2022. A confermarlo sono i dati più recenti raccolti dal Ministero della Salute, secondo cui nello stesso anno si sono registrati, nei centri per la cura, la prevenzione e la riabilitazione dei pazienti tossicodipendenti, oltre 17mila nuovi utenti (il 13,5%). La maggior parte erano di sesso maschile (86%): praticamente, una donna ogni 6 uomini.

L'abuso di droga nel mondo

L'abuso di sostanze continua a essere elevato in tutto il mondo. A dirlo sono i dati contenuti nel “World Drug Report 2023” pubblicato dall'Office on Drugs and Crime dell'Onu. Negli ultimi dieci anni si è assistito a un aumento del 23% dell'uso di droghe e sono circa 500mila le persone morte per overdose o per cause riconducibili al consumo di droghe. Come rivela ancora il report, la sostanza più usata è la cannabis, con una stima di 219 milioni di consumatori (4,3% della popolazione adulta globale) nel 2021. Seguono l'anfetamina (usata da 36 milioni di persone), la cocaina (22 milioni di persone) e le sostanze sintetiche “del tipo ecstasy” (20 milioni).

Il consumo di sostanze in Italia

Come rivela ancora il rapporto del Ministero della Salute, la classe d'età in cui si registra un maggior consumo di droga è quella compresa tra i 35 e i 54 anni. Ma gli utenti che hanno ricevuto per ultimi assistenza nei Ser.D hanno un'età compresa tra i 20 e i 44 anni. Ciò significa che i nuovi pazienti dei centri di riabilitazione sono più giovani rispetto a quelli già in cura nelle strutture: si parla di una media di 35,9 anni dei primi, a fronte dei 43,4 anni dei secondi.