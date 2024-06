Vera Slepoj, la procura apre fascicolo per omicidio colposo

Aperta un'indagine preliminare con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte di Vera Slepoj. La psicologa è stata trovata morta il 21 giugno nella sua abitazione a Padova. Gli inquirenti in un primo momento avevano ipotizzato che la morte fosse dovuta a un malore. Poi però, in seguito alla presentazione di un esposto da parte della famiglia di Slepoj, la magistratura ha aperto il fascicolo, ancora senza indagati. Come ripostato dal Corriere del Veneto, di recente secondo quanto scritto dai familiari Slepoj avrebbe dichiarato di sentirsi in salute. Domani è in programma l'autopsia, dopodiché la procura potrà dare il nulla osta al funerale.