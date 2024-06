Morta Vera Slepoj: la famosa psicologa colta da un malore a 70 anni

È morta all’età di 70 anni a Padova la psicologa Vera Slepoj. A quanto si apprende, la donna è stata colta da un malore nella sua casa nel capoluogo euganeo e a nulla sono serviti i soccorsi. Originaria di Portogruaro, si era laureata in Psicologia all'Università di Padova nel 1977 con una tesi sulla "Devianza e i meccanismi di controllo in una società attuale". Nei primi anni Ottanta ha pubblicato il primo libro, "Capire i sentimenti".

La vita

Il focus del suo lavoro riguardava la dimensione affettiva dell'essere umano. Su questo Slepoj aveva scritto diversi libri e partecipato spesso a trasmissioni televisive per la quale era diventata molto nota al pubblico. Nella sua vita c'era stata anche un'esperienza amministrativa, come assessore alla cultura e ai musei della Provincia di Padova, tra il 1999 e il 2004. Era stata inoltre presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell'International Health Observatory. "Una perdita non solo per la comunità scientifica - ha commentato il sindaco di Padova, Sergio Giordani - ma anche per la città, dove lei, originaria di Portogruaro, aveva scelto di vivere dopo la laurea nella nostra Università".