"Nel 2023 – ha riferito il ministro della Salute Orazio Schillaci – i Servizi ambulatoriali pubblici per le Dipendenze (SerD) hanno assistito in totale 132.200 persone tossicodipendenti (1,7% in più rispetto al 2022) di cui 17.423 nuovi utenti". È salita l’età media delle persone prese in carico: "Per i nuovi utenti dal 1999 al 2023 è salita da 28 a 34 anni, mentre per gli utenti già in carico da 31 a 44 anni", ha aggiunto il titolare della Salute.