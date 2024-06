Omicidio Pescara, testimone: "Uccidevano Thomas dicendogli 'zitto'"

"Ero allibito, volevo fermarli ma non sapevo come fare. Sembrava che non ci stessero più con la testa - ha raccontato il teste che ha assistito all’uccisione del 17enne Thomas Luciani - Nonostante l'accaduto siamo andati al mare a fare il bagno". Dai verbali di altri ragazzini coinvolti emerge che per uno dei due fermati "era diventata una questione di rispetto"

"Ero allibito, volevo fermarli ma non sapevo come fare. Sembrava che non ci stessero più con la testa". È questo il racconto del testimone che ha assistito all’omicidio del 17enne Thomas Luciani, ucciso con 25 coltellate in un parco di Pescara a causa di un debito di poche centinaia di euro legato a questioni di droga. Delitto per cui sono stati fermati due adolescenti che - ha detto il teste - dicevano "stai zitto" alla vittima mentre era a terra agonizzante. "Nonostante l'accaduto siamo andati al mare a fare il bagno - ha spiegato il testimone - e lì uno dei due presunti assassini "si è disfatto del coltello che aveva avvolto in un calzino sporco di sangue, lasciandolo dietro agli scogli".

L’omicidio per una "questione di rispetto"

"Diceva che per lui era diventata una questione di rispetto", si legge nei verbali degli interrogatori a cui sono stati sottoposti nella notte di domenica gli altri ragazzini coinvolti nella vicenda. Quando ai ragazzi viene chiesto perché uno dei due fermati abbia colpito la vittima con un coltello pur non avendo nessun credito nei suoi confronti, la risposta è "perché sono amici". Ed emerge un rischio di premeditazione perché si parla anche del coltello già nello zaino e mostrato agli altri già alla stazione, insieme a un cambio di vestiti che verranno usati dopo l''omicidio, l'altro indagato visto con una piccola pistola in mano, e i tentativi di uno dei due indagati di intimidire gli altri ragazzini "mentre camminavamo mi pare che abbia detto che questo doveva rimanere tra noi cinque", e soprattutto l'evidente choc degli altri testimoni: "Io non ho reagito in nessun modo. Thomas faceva dei versi quasi di morte e loro gli dicevano di stare zitto... Io ero allibito, non sapevo cosa fare, volevo fermarli ma non sapevo come fare. Mentre lo facevano sembrava che non ci stessero più con la testa". Sull'uso di stupefacenti, come probabile concausa dei fatti, uno dei testimoni è stato chiaro: "Io non ho fumato stupefacenti. Mentre eravamo insieme non hanno fatto uso di sostanze stupefacenti. In seguito hanno fumato erba, ma non io".

Il Questore: "Dobbiamo capire la dinamica e se è un caso isolato"

"Abbiamo tutta una serie di elementi che ci devono far comprendere se è un caso isolato o se invece è qualcosa che interessava più ragazzi e invece poi si è sviluppato come epilogo soltanto nei confronti di questa povera giovane vittima. Le condotte, quella mancanza di empatia, anche successiva, francamente ci ha lasciato sgomenti", spiega il Questore di Pescara, Carlo Solimene, ai microfoni di Sky TG24. "Dobbiamo acquisire ancora tutta una serie di riscontri di immagini e fotogrammi che ci devono far comprendere meglio la composizione di questo gruppo, dobbiamo comprendere meglio da dove sono arrivati".