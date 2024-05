Polvere da sniffare legale in Francia, il ministero può vietarla?

La polvere di cui tanto si parla è infatti composta da sostanze legali: caffeina, taurina, arginina, creatina, citrullina, maltodestrina. Nulla di molto diverso da certe bevande energizzanti che si trovano da tempo in vendita. Quello che fa la differenza però, allarmando il ministero della Salute, è la modalità di assunzione: la polvere, bianca e profumata alla menta o al frutto della passione, va sniffata per avere un boost di energia che dura 30-40 minuti. Come se fosse cocaina. E il timore è proprio che, normalizzando questo gesto a un'età molto giovane, si apra la strada al consumo di droghe. Un rischio ancora più alto considerando che la Francia è tra i principali Paesi consumatori di cocaina nell'Unione europea, con consumatori sempre più giovani (dati 2023 dell'Osservatorio francese sulle droghe e le dipendenze OFDT).

Il precedente delle sigarette usa-e-getta

Ma quanto tempo richiederà il divieto? L'iter, come anticipavamo, è complesso quando si tratta di sostanze che sono legali. Il ministero della Salute ha già avviato questa battaglia però nel 2022, quando il Parlamento ha iniziato a studiare una legge che vietasse la vendita delle "puff", sigarette elettroniche usa-e-getta dal sapore fruttato, subito bollate come "pericolose" dal Ministero, perché avrebbero spinto i più giovani verso l'abitudine del fumo. Un altro enorme problema in Francia, dove il 22% della popolazione fuma regolarmente; è una delle percentuali più alte d'Europa, con l'Italia che è scesa al 17%, secondo dati Eurostat 2019. Ebbene, solo a marzo 2024 la legge per vietare le "puff" è stata approvata, ma è ferma in attesa di essere prorogata e intanto le sigarette usa-e-getta si vendono in tutti i tabacchini. Un po' come la polvere da sniffare, che ha raggiunto gli scaffali di tabacchini e negozi di cbd. Alcuni la pubblicizzano a gran voce - finendo le scorte - mentre altri la tengono più nascosta, oppure ne rifiutano la vendita.

