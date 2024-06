Maltempo, lago di Garda a rischio esondazione in Veneto

Rischio esondazione per il Lago di Garda: il livello delle acque non è mai stato così alto dal 1977, quando si è registrato il record di 146 cm. La situazione è stata causata dalle forti piogge che hanno colpito il Veneto nel fine settimana, provocando frane in montagna, esondazioni di torrenti e ora una crescente preoccupazione per l'ingrossamento del Lago di Garda.