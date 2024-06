Maltempo al Nord, vento e onde sul lago di Como: salvate 45 persone

Le forti raffiche di vento, oltre i 50 chilometri orari, hanno provocato mareggiate con onde alte più di un metro, causando diversi disagi alle imbarcazioni, alcune delle quali erano rimaste incagliate nelle scogliere o tra gli alberi. Il maltempo ha creato diversi disagi, con allagamenti e frane, anche in altre zone del Nord: da Belluno a Vicenza, fino al Trentino-Alto Adige ascolta articolo

Peggiorano le condizioni meteorologiche al Nord-Italia, dove il maltempo ha provocato numerosi danni in varie località, dalla Lombardia al Veneto. Sul lago di Como le forti raffiche di vento, oltre i 50 chilometri orari, hanno generato mareggiate con onde alte più di un metro, causando diversi disagi alle imbarcazioni. In alcuni casi le barche sono rimaste incagliate sulle scogliere o tra gli alberi, in altri invece erano in avaria e non riuscivano a manovrare. Le operazioni di soccorso, coordinate dalla sala operativa della guardia costiera di Salò, hanno permesso di soccorrere e portare in salvo 45 persone.

I soccorsi sul lago di Como Le operazioni di soccorso alle 12 imbarcazioni che hanno avuto problemi sul lago di Como sono state coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera di Salò, che ha questo compito dal 15 giugno. Due unità navali della guardia costiera hanno portato in salvo 36 persone, mentre altre 9 sono state soccorse da vigili del fuoco, guardia costiera ausiliaria e battello dell'Aerosoccorso di Como. Date le condizioni meteorologiche avverse, la guardia costiera ha invitato i diportisti, prima di uscire in barca, a controllare l'efficienza dell'imbarcazione, il carburante, le dotazioni di sicurezza e le condizioni meteorologiche. E anche a portare con sé un telefono con collegamento internet, che permette ai soccorsi di definire con precisione – in caso di emergenza – la posizione di chi chiede aiuto.



Frane e strade bloccate nel Bellunese

A causa del maltempo, una frana a invaso la carreggiata della Strada regionale 50 che collega Fonzasco con Predazzo, nel comune di Sovramonte (Belluno) in Trentino-Alto Adige. I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi anche su un altro movimento franoso a Lamon, lungo la Sp 40. In entrambe le zone è intervenuto un mezzo di Veneto strade per liberare le carreggiate. Maltempo nel Vicentino Le forti piogge torrenziali si sono abbattute anche sui comuni di Asiago e Gallio, in provincia di Vicenza, provocando l'esondazione di due torrenti. Oltre 60 le chiamate alla sala operativa del 115, soprattutto per allagamenti di strade, negozi, scantinati, garage e locali sotto il piano stradale. Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di soccorso e la situazione sembra ora in miglioramento, con i corsi d’acqua che scorrono di nuovo dentro gli alvei. Nella zona di Schio, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti per una frana in Contrà Masetto e per liberare la strada che da San Rocco di Tretto conduce alla cittadina scledense, dove un albero caduto nella notte sulla tangenziale ha bloccato la circolazione. vedi anche Meteo: domenica ancora maltempo al nord, temperature in calo

Frane in Trentino Disagi anche in Valsugana in Trentino-Alto Adige, a seguito dell'esondazione del torrente Grigno e di diversi smottamenti. Nelle zone di Tezze e Belvedere, sette famiglie sono state evacuate e portate nella caserma dei vigili del fuoco di Grigno dopo che l'acqua, fuoriuscita dall'alveo aveva provocato uno smottamento. La strada statale 50 "del Grappa" è stata chiusa al km 52 per frane, isolando il Primiero ora raggiungibile solo attraverso il passo Brocon. leggi anche Maltempo in Valle d'Aosta, allerta per la diga di Valgrisenche