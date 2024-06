Maltempo in Valle d'Aosta, allerta per la diga di Valgrisenche

È scattato alle sei di questa mattina l’allarme per la diga di Beauregard a Valgrisenche. A comunicarlo è il dipartimento della Protezione civile valdostana. La pioggia e la fusione nivale hanno imposto l’allerta per rischio idraulico sulla Dora di Valgrisenche, in conseguenza del fatto che la diga di Beauregard non può invasare al di là di una certa quota idrometrica, per cui è obbligata a rilasciare per motivi di sicurezza nella Dora quantitativi via via crescenti di portata". Così all'ANSA Valerio Segor, capo della protezione civile regionale. "Il rilascio supera i 12 metri cubi al secondo, quindi iniziano a esserci potenziali situazioni che possono andare in criticità. Il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Comune monitorano la situazione e adottano tutte le misure del caso".