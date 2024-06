L'allerta è alta anche e soprattutto per le frane e per i rapidi innalzamenti dei livelli dei fiumi, in particolare per gli affluenti del Reno che potrebbero superare la soglia 2. Per tutti gli altri corsi d’acqua regionali, invece, si prevede la possibilità di superamento della soglia 1.

Non si escludono inoltre “limitati fenomeni di erosione della spiaggia per l'innalzamento del moto ondoso, che potrà raggiungere i due metri di altezza”, avverte la Regione Emilia-Romagna che sottolinea: “L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione e il Centro operativo regionale resterà aperto h24”