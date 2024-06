Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 giugno: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate alle polemiche politiche in seguito alla morte di Singh, il bracciante indiano a Latina, e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che richiama al rispetto dei diritti dei lavoratori. Poi spazio alla guerra in Ucraina e a Gaza, con gli Stati Uniti che chiedono di evitare l'escalation. Infine, la Nazionale che domani affronta la Croazia in una sfida decisiva per il proseguio del cammino all'Europeo