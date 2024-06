Pippo Inzaghi e Angela Robusti: matrimonio da favola a Formentera

Un look total white ed estivo per sancire l'amore della coppia unita dal 2017. Tanti i campioni sportivi e non presenti, tra cui Fabio Cannavaro e Bobo Vieri

Matrimonio da favola sulla spiaggia di Formentera per Pippo Inzaghi e Angela Robusti. La coppia è unita dal 2017 e ha due figli, Emilia ed Edoardo. Più di 250 invitati tra cui il fratello di Pippo, Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello. Tanti i campioni o ex campioni di calcio. Da Fabio Cannavaro a Bobo Vieri con Costanza Caracciolo. Ma anche Massimo Ambrosini, Giuseppe Pancaro e Marco Masini. Sui social il commento del compagno Cannavaro "non ti vedevo raggiante come ieri..da quando abbiamo vinto il Mondiale. Auguri!"