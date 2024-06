Matteo Maffucci, il matrimonio con Benedetta Balestri. VIDEO

Alla sua Benedetta, Matteo Maffucci ha dedicato Per non dimenticare, intramontabile successo degli Zero Assoluto. Lo ha fatto durante i festeggiamenti delle nozze, andate in scena sabato 8 giugno.

Matteo Maffucci è convolato a nozze

La proposta, fatta a Parigi, risale al 2021. Tre anni più tardi, Matteo Maffucci degli Zero Assoluto è convolato a nozze con la sua Benedetta Balestra, figlia di Marco Balestra e fondatrice - insieme a Matteo - dell'agenzia di talenti One Shot Agency.

Allora quindi è vero... È vero che ti sposerai: "Quante volte l’abbiamo cantata a squarciagola! Ma soprattutto… Quante volte l’ha cantata a squarciagola Benedetta nella sua cameretta a 13 anni. Giornata incredibile ieri, circondate dal calore di persone davvero speciali! E noi felicissime di essere al vostro fianco Benedetta e Matteo! Siete stupendi e vi meritate tutto", ha scritto su Instagram la wedding planner Alessandra Iaria, condividendo i video dei momenti clou del matrimonio di Matteo Maffucci. Il cantante che dedica Per non dimenticare alla moglie, il papà della sposa ("Altro mito della nostra infanzia! Simpaticissimo" cit.), il prete corso dalla chiesa perché si era dimenticato di far fare le firme agli sposi, l'illustratatore delle partecipazioni e caricaturista Luca Maleonte, la cena con i suoi balli scatenati.

" E ora siete pronti ad affrontare Suocera, cognato, parenti | Tombole a Natale e mal di testa ricorrentI", chiede Alessandra, citando le celebri strofe di Per non dimenticare?