Fiamme in un deposito ad Aversa, allerta per i fumi tossici

Il rogo è divampato intorno alle 12 all’interno di un deposito di igienici e sanitari in viale Europa. La nube nera è visibile a chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando di arginare le fiamme e accertarne le cause

Incendio in un deposito di igienici e sanitari ad Aversa, nel Casertano. Le fiamme sono divampate intorno alle 12 all’interno dell’enorme struttura in viale Europa. Il fumo si è subito diffuso nell’aria: una nube nera e altamente tossica provocata dal rogo di materiali plastici. La colonna nera è visibile anche dai paesi circostanti e a molti chilometri di distanza.

Allerta per nube tossica

I vigili del fuoco giunti sul posto sono al lavoro per cercare di arginare le fiamme e accertare le cause del rogo. La paura adesso è per gli edifici circostanti e per la qualità dell’aria contaminata da dalla tossicità delle plastiche bruciate.