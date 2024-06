Incendio all'Esselunga di Sesto Fiorentino, cosa è successo

Le fiamme in un vano tecnico interrato. L'edificio è stato messo in sicurezza, non ci sono feriti né intossicati. "Il centro commerciale è stato evacuato entro 5 minuti dal rilevamento dell'anomalia, quando l'incendio non era ancora divampato" dichiara in una nota Esselunga

Evacuato a scopo precauzionale un centro commerciale dell' Esselunga a Sesto Fiorentino (Firenze), in via Antonio Gramsci, per un incendio di un locale tecnico al secondo piano sottoterra. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno operato nel locale invaso dai fumi e domato le fiamme. Mandato anche un carro-aria in supporto alla squadra e per la ventilazione. Non risultano persone ferite o intossicate. Clineti e personale della struttura sono stati evacuati e appena possibile saranno avviati gli accertameti del caso per chiarire la causa dell'incedio.

"Rispetto al principio d'incendio presso il nostro punto vendita di Sesto Fiorentino, i responsabili sicurezza hanno attivato immediatamente tutte le procedure del caso e richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, nonché evacuato il centro entro 5 minuti dal rilevamento dell'anomalia, quando l'incendio non era ancora divampato. Non vi sono persone ferite né intossicate. Due operai che lavoravano sul tetto dell'edificio sono stati portati in salvo. Sono state chiuse le porte tagliafuoco per circoscrivere gli spazi del negozio". Così, in una nota, l'Esselunga in merito alle fiamme divampate nel supermercato. "È in corso la procedura di spegnimento alla fonte in un locale al piano meno due, e di messa in sicurezza. Sono inoltre in corso gli accertamenti volti a determinare la causa", si legge ancora nella nota.