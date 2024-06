Senigallia, uccide la madre e si barrica in casa, poi si suicida

Tragedia a Senigallia, dove un uomo si è tolto la vita dopo aver ucciso la madre 87enne ed essersi barricato in casa per diverse ore. L'autore dell'omicidio è un uomo di 51 anni probabilmente mentalmente instabile. Per tanto tempo i carabinieri hanno cercato un contatto con il figlio della donna, morta a causa di colpi di arma da fuoco all'interno dell'abitazione a ridosso del fiume Cesano, tra i comuni di Senigallia e Mondolfo e le province di Ancona e Pesaro Urbino. L'uomo si sarebbe ucciso con la stessa arma da fuoco con cui aveva ucciso la madre.

La vicenda

L'edificio di colore giallo si trova al confine della città, in un contesto marginale dell'estrema periferia nord di Senigallia. Dall'altra parte dell'abitazione passa la linea ferroviaria adriatica e poi c'è la spiaggia. Le vie di fuga sembrano essere quindi bloccate per l'omicida, che, stando alle prime informazioni, sembra soffra di disturbi psichici. Nel frattempo l'eliambulanza chiamata dall'ospedale regionale a Torrette di Ancona è ripartita vuota, in quanto per la donna deceduta non è stato ancora possibile intervenire. Gli accertamenti al momento sono utili a capire se ci siano altre persone all'interno dell'abitazione.