Uccide madre a coltellate in casa, arrestato nel Cagliaritano

Ha litigato con la madre, l’ha accoltellata e uccisa ed è fuggito via. I carabinieri lo hanno già fermato e tratto in arresto. La tragedia, questo pomeriggio, a Sinnai, nel cagliaritano

Una donna di 57 anni e' morta a Sinnai (Cagliari) dopo che il figlio convivente, 27 anni, l'ha accoltellata alla schiena durante una lite domestica. A chiamare i soccorsi è stato il marito della casalinga, un giardiniere, che si trovava in un'altra stanza al momento dell'aggressione. Nell'abitazione sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Quartu Sant'Elena. Il figlio della vittima nel frattempo si era allontanato; è stato poi rintracciato nella vicinanze e fermato per omicidio. I tentativi dell'equipe del 118 di rianimare la donna sono stati vani: la ferita le ha provocato un'emorragia interna fatale.

L'ha uccisa, poi ha chiamato i soccorsi

Si chiamava Maria Dolores Cannas la casalinga 57enne uccisa dal figlio alle porte di Cagliari. Al culmine di una lite nell'appartamento in cui vivevano il 27enne Andrea Tidu ha colpito la madre con una coltellata alla schiena. Poi è uscito di casa, ma in un'altra stanza dell'appartamento c'era anche il padre. È stato lui a intervenire subito e chiamare i soccorsi, ma la ferita provocata dal coltello si è rivelata fatale per la donna