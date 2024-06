Lampedusa 51 migranti, 10 morti. E in Calabria 64 dispersi e 1 morto

La nave Nadir della Ong tedesca Resqship ha soccorso una barca in legno pieno d'acqua nella quale c'erano 61 migranti, dieci dei quali trovati senza vita nella parte inferiore della barca allagata. I 51 sono stati evacuati, portati sul Nadir e sottoposti alla prime cure mediche. Due di loro erano nello scafo privi di sensi. Intanto anche in Calabria una sessantina di migranti risultano dispersi a causa del ribaltamento di un'imbarcazione. C'è anche un cadavere ascolta articolo

Ancora morte nel Mediterraneo centrale, al largo di Lampedusa. Dieci cadaveri sono stati trovati nella pancia di una barca in legno, migranti forse soffocati e uccisi dai fumi del carburante. A bordo complessivamente - spiega la ong Resqship - c'erano 61 persone: 51 sono state portate via, due delle quali privi di sensi mentre altre 10 sono state trovate senza vita nella parte inferiore dello scafo. Il team è intervenuto anche con un'ascia per accedere all'interno del barcone. Il veliero Nadir di Resqship era a oltre 100 miglia dalle coste libiche, in acque internazionali a poco più di 40 miglia da Lampedusa, nei pressi dell'area Sar maltese.

Ong tedesca: "Siamo arrabiati e tristi" Il giorno prima aveva raccolto una segnalazione relativa a un altro barcone in pericolo, lanciata da Alarm Phone: a bordo c'erano 62 persone poi affidate alla guardia costiera. Nadir ha dunque continuato a monitorare il mare fino alla tragica scoperta del natante con i 10 morti. I 51 sopravvissuti sono stati sottoposti alle prime cure sul veliero in attesa della loro evacuazione medica sollecitata con urgenza. "I nostri pensieri sono con le vittime e le persone in lutto. Siamo arrabbiati e tristi. La 'Fortezza Europa' uccide". E' l'accusa della ong tedesca. leggi anche Migranti, sbarchi continui a Lampedusa: oltre 400 arrivi

Continuano gli sbarchi a Lampedusa Un cadavere era anche su un altro barcone, insieme ai dodici migranti salvati dalla guardia costiera a 120 miglia dalla costa e condotti a Roccella Jonica, ma si temono dispersi. Così come continuano gli sbarchi a Lampedusa: 173 migranti sono arrivati nella notte su tre imbarcazioni. A soccorrerli le motovedette di guardia di finanza e guardia costiera. Sulla prima, c'erano 103 persone, fra cui 3 minori, di nazionalità bengalese, sudanese, siriana ed egiziana. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti dal porto di Zawia, in Libia. leggi anche Migranti: 700 in 48 ore a Lampedusa, 400 via da hotspot

