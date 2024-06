Migranti, sbarchi continui a Lampedusa: 343 arrivi in 24 ore

Recuperati ieri 11 corpi dalla Geo Barents

"Ieri la Geo Barents, dopo avere effettuato due operazioni di soccorso, ha recuperato 11 cadaveri che erano in mare probabilmente da molti giorni, in avanzato stato di decomposizione, tra cui alcune donne" ha reso noto Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents, diretta a Genova con 165 migranti salvati in due operazioni. I cadaveri invece sono stati trasbordati su una motovedetta della guardia costiera diretta a Lampedusa. "Quegli undici morti sono vittime di un naufragio di cui non si sa assolutamente nulla - aggiunge - così come in tanti altri casi che riguardano migliaia di persone, conseguenza di scelte politiche su quelli che sono i confini d'Europa e della mancanza di passaggi sicuri per sfuggire a condizioni di guerra, povertà, detenzione e dalla situazione in Libia che conosciamo tutti".