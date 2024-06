Sciopero nazionale dei treni: stop di 23 ore per Trenitalia e Trenord

Si preannuncia una domenica difficile per chi deve spostarsi in treno. È stato infatti proclamato per oggi, domenica 16 giugno, uno sciopero nazionale del personale mobile delle Società Trenitalia e Trenitalia Tper. L'agitazione è indetta dalle ore 3 di domenica 16 alle ore 2 di lunedì 17 giugno. A rischio sono anche i treni regionali di Trenord a Milano e in Lombardia.

Possibili disagi anche prima e dopo lo sciopero



Trenitalia, in una nota, avverte che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni e che il servizio potrebbe subire modifiche anche prima e dopo lo sciopero. Inoltre, invita i viaggiatori a prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione, perché in corso di sciopero potrebbero verificarsi variazioni improvvise come la modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza. Sul sito di Trenitalia è, comunque, possibile consultare l’elenco dei treni nazionali garantiti. Per informazioni e supporto, i viaggiatori possono contattare il call center 800892021.



Prevista la possibilità di rimborso



I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso. La domanda può essere presentata fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali. "In alternativa - dicono da Trenitalia - possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti".



Lo sciopero di Trenord in Lombardia



Stessi orari, sciopero di 23 ore dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17, per i treni Regionali di Trenord. L'agitazione, in questo caso, è stata organizzata dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie.

La società, in una nota, ha spiegato che l'agitazione potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e alla lunga percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è in una giornata festiva. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa, con partenza da via Paleocapa 1, e tra Stabio e Malpensa. La protesta non coinvolgerà Atm. Quindi i mezzi dell'Azienda trasporti milanesi, metro, bus e tram, funzioneranno regolarmente per tutta la giornata.



