Milano, incendio autofficina zona Gambara: 3 morti e 3 feriti. VIDEO

Le vittime si trovavano all'interno di un appartamento al terzo piano dell'edificio in cui è sviluppato il rogo. Le fiamme sono divampate intorno alle 19 da un’autofficina di via Fra Galgario 8, in zona Gambara, a Milano, per poi raggiungere i primi tre piani del condominio, che è stato evacuato. Per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme a una squadra del distaccamento di via Sardegna e altri nuclei inviati a supporto dalla centrale operativa di via Messina. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco di Milano, il bilancio è di tre morti e tre feriti. Le vittime sarebbero un'anziana, un cittadino italiano e un'altra persona di origini straniere. Tra i feriti anche un addetto dell'officina da cui sono partite le fiamme.