Udine, incendio alla Serrametal di MorteglianO. VIDEO

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo proveniente da un impianto fotovoltaico. Non ci sono feriti

Un incendio è divampato questa mattina in un'azienda di Mortegliano, in provincia di Udine, che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche e della carpenteria, sia leggera sia pesante. Le fiamme sembrano provenire dall'impianto fotovoltaico. " C'è stato un cortocircuito nell'isolamente del fotovoltaico" afferma al Messaggero Veneto Giuseppe Vesca, il titolare della Serrametal, la ditta interessata dal rogo che ha danneggiato solo parzialmente le strutture produttive. Sulle cause stanno indagando i Carabinieri.