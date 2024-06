Il processo sul rogo alla Grenfell Tower nel 2028, Zaia: "Vergogna"

Quel giorno del 2017, nell'incendio in un grattacielo di North Kensington nella capitale inglese, morirono 72 persone, tra cui una coppia di giovani italiani, la 26enne Gloria Trevisan di Camposampiero (Padova) e il 27enne Marco Gottardi di San Stino di Livenza (Venezia). In questi giorni i familiari dei due ragazzi hanno appreso che il processo non verrà celebrato prima del 2027 o, addirittura, del 2028, a distanza di più di 10 anni dal rogo in cui i due fidanzati persero la vita. Il che equivale a un ritardo di oltre 4 anni rispetto al calendario previsto per il processo.

I due ragazzi italiani erano entrambi architetti e si erano trasferiti in Inghilterra da qualche mese quando rimasero bloccati senza via di fuga all'interno del grattacielo.

Secondo i dati raccolti finora dall’inchiesta, i materiali utilizzati per la costruzione della Grenfell Tower erano altamente infiammabili: per questo motivo il fuoco e il fumo all'interno del palazzo non lasciarono scampo a chi era nei piani più alti.

L'attesa delle famiglie e l'inerzia della politica

“Speriamo che non si abbassino mai le luci e che questa immane tragedia non finisca nell’oblio", ha detto Giannino Gottardi, il papà di Marco, una delle 72 vittime dell'incendio del 2017. "Noi genitori- ha proseguito-non abbiamo mai chiesto nulla, non lo stiamo chiedendo e non lo chiederemo mai. Il fatto è noto e chi ritiene di poter fare qualcosa lo faccia di sua spontaneità”. Il papà di Marco però punta il dito verso la politica: “Per quello di cui sono a conoscenza in questi sette anni la politica governativa italiana si è mossa poco sulla vicenda, serve uno sforzo diplomatico deciso e autorevole. Ogni sei mesi, più o meno, c’è qualche contrattempo e si sposta la data di inizio del processo. Capisco tutto. Molto meno questi rinvii. Non ci sono tempi certi per l’inizio del dibattimento. Non lo accettiamo”.



L’unica eccezione, sostengono i genitori di Marco, è quella del presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia. Il governatore infatti ha dichiarato: “Pur nel rispetto delle leggi e dell’autonomia della magistratura inglese, voglio dire con forza che considero un’autentica vergogna che i genitori di Gloria e Marco debbano attendere dieci anni per avere giustizia. Sono tempi non tollerabili per chi vive nella sofferenza del ricordo”. È proprio Zaia a lanciare un appello al governo: “Auspico che tramite i canali governativi italiani si interloquisca al più presto con il Governo inglese, affinché i tempi della giustizia siano rispettosi di una tale tragedia”.