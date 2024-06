Sardegna, sbarca su spiaggia rosa di Budelli e pubblica video: multata

In sottofondo le note della "Vie en Rose", davanti alla telecamera del cellulare la spiaggia rosa di Budelli. Il video social riprende i piedi di una donna che affondano nella sabbia, sopra la didascalia: "Andando a conscere la famosa spiaggia rosa". È quanto successo qualche giorno fa in Sardegna, dove una guida turistica e influencer brasiliana residente a Dubai, ha ignorato ogni divieto sbarcando nella famosa e protetta spiaggia nell'arcipelago della Maddalena.

La guida turistica ha fatto sfoggio sui social dell'infrazione compiuta. Un gesto che ha destato molto sdegno tra i sardi Grazie ai video, però, gli investigatori della Guardia costiera di La Maddalena hanno potuto riconscere la donna e multarla. La sanzione è di 300 euro per non avere rispettato il divieto di avvicinamento e di sbarco sulla spiaggi Rosa di Budelli- che vige da 30 anni - mentre è di 1.500 euro per il catamarano su cui Rogéria viaggiava. L'imbarcazione, infatti, navigava nella acque del Parco senza alcuna autorizzazione di ingresso, così come nessuna autorizzazione era stata rilasciata all'operatore che aveva noleggiato il gommone.

Il divieto di accesso alla spiaggia rosa di Budelli

Il divieto di accesso risale, ormai, a 30 anni fa. Dal 1994, infatti, non è più possibile sbarcare sulla spiaggia rosa dell’isoletta di Budelli per non rovinarne il delicatissimo ecosistema che rende unico il colore dei granelli di sabbia. Negli anni però sono stati tanti i turisti che hanno aggirato il divieto, recandosi furtivamente sull'isolotto. Di rado, però, come in questo caso qualcuno aveva fatto sfoggio dell'infrazione.