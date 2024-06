'Santa Giorgia' il murale di Palombo dopo il successo alle Europee

Con quest’immagine Palombo ha voluto affrontare la questione della maternità e della natalità, argomento, il secondo soprattutto, particolarmente caro alla presidente del Consiglio, tanto da essere inserito nel nome di un Ministero.

In passato, l’artista ha usato Meloni come soggetto per i suoi lavori in altre due occasioni. A fine aprile, nel murales titolato ‘Gone with the Wind’ e realizzato in una fermata della metro milanese, dove la leader di Fdi appariva in una rivisitazione dell’iconica foto di Marilyn Monroe con il vestito sollevato dal vento, a scoprire un intimo di colore blu e il simbolo dell’Europa.

