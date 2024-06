Temporali al nord, allerta arancione in Lombardia: gialla in 4 regioni

È allerta arancione per rischio temporali forti in Lombardia fino alla mezzanotte di domani. Allerta gialla, invece, tra oggi e domani in Trentino-Alto Adige e Veneto, ma anche su parte di Lombardia e Toscana

Allarme maltempo nel Nord Italia. È allerta arancione in parte della Lombardia per rischio di temporali forti dal pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, fino alla mezzanotte di domani, 10 giugno. E allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 14 di oggi fino a domani. La Protezione civile ha fatto sapere che una perturbazione di origine atlantica si sta sposando rapidamente dalla penisola iberica verso il Nord del nostro Paese, andando a determinare un aumento dell’instabilità anche tra la sera di oggi e la giornata di domani, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, specie su Lombardia e Triveneto.

Le allerte per rischio temporali forti

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che va a integrarsi a quello di ieri. Secondo quanto riferito, i fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. Nello specifico, l’avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano, oltre al persistere di tali fenomeni sulla Lombardia. Gli eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata anche per domani, lunedì 10 giugno, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia, e allerta gialla in Trentino-Alto Adige e Veneto, ma anche su parte di Lombardia e Toscana.



Riunita l’Unità di crisi di Milano: le precauzioni



A seguito della diramazione dell'allerta arancione per la Lombardia si è riunita l'Ucl, l'Unita di crisi locale del Comune di Milano con l’Autorità di Protezione civile e le Direzioni interessate, per esaminare la situazione e coordinare le azioni da intraprendere. "I fenomeni temporaleschi potrebbero intensificarsi, con forti piogge e vento, soprattutto in serata. I cittadini e le cittadine sono invitati a non sostare in parchi e giardini, e comunque sotto gli alberi e nelle loro vicinanze, oltre che nei pressi di cantieri, dehors e tende”, ha riferito il Comune di Milano, in una nota. “Importante anche non sostare nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro e in prossimità dei sottopassi, e provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui

balconi e di tutti i manufatti che potrebbero venire spostati dalle intemperie”. Il Comune invita, infine, a prestare la massima attenzione alle comunicazioni che saranno eventualmente diffuse nelle prossime ore dalla Protezione civile.





