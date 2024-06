Meteo, dopo il fine settimana con caldo tornano le nuvole

Ancora piogge e temporali al Nord, allerta arancione in Lombardia. La settimana che si apre domani vedrà l'Italia colpita ancora da instabilità che porterà acquazzoni e temporali anche intensi e temperature in calo con valori anche sotto la media

Fine settimana con il caldo, ma un peggioramento meteo è in agguato in tutta la Penisola. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la settimana che si apre domani vedrà l'Italia colpita ancora da instabilità che porterà acquazzoni e temporali anche intensi e temperature in calo con valori anche sotto la media.

Tra la sera di oggi e la giornata di domani, un nuovo impulso perturbato, di origine atlantica, in rapido avvicinamento alle regioni settentrionali del nostro Paese, porterà ancora condizioni di instabilità, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, specie su Lombardia e Triveneto. Il dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano, oltre al persistere di tali fenomeni sulla Lombardia. Gli eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, lunedì 10 giugno, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia, e allerta gialla in Trentino-Alto Adige e Veneto e su parte di Lombardia e Toscana.

Condizioni meteo instabili per tutta la settimana



Da domani due "gocce fredde" disturberanno la quiete in area mediterranea: una in arrivo da nord-est e una dalla Penisola Iberica. Tutta la settimana sono previste condizioni meteo instabili con acquazzoni e temporali diffusi, e non solo nelle ore pomeridiane. Guardando più in là, non solo la seconda decade di giugno sarà all'insegna di condizioni meteo instabili, ma anche il caldo resterà lontano. Le temperature nel corso della settimana saranno infatti in media o anche poco al di sotto e non è al momento prevista nessuna ondata di caldo. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per lunedì 10 giugno in tutta la Penisola.



Al Nord



Temporali e grandinate raggiungeranno le Alpi, le Prealpi e le zone pianeggianti dei settori nordorientali. Nella giornata di lunedì il calo termico sarà, comunque, contenuto.



Al Centro



La giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso su Toscana, Umbria e Marche, ma con scarse piogge. È previsto, invece, bel tempo altrove, con temperature però in calo.



Al Sud



In questa giornata si trascorrerà una mattinata con cielo molto nuvoloso solo sui settori ionici, poi sarà soleggiato. Il clima sarà prevalentemente molto caldo.



