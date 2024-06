Maltempo Brescia: fiume di fango a Collio di Vobarno. VIDEO

Nel piccolo Comune del Bresciano, una frana ha ostruito il fiume Chiese causando l'allagamento del centro abitato. Oltre 70 vigili del fuoco hanno soccorso 30 persone in difficoltà, rimaste isolate. Non si registrano morti o feriti

Un violento nubifragio ha trasformato le strade in fiumi. Poi, il fango ha riempito case e negozi nel piccolo Comune di Vobarno, località Collio, in provincia di Brescia. A provocarlo, una forte ondata di maltempo che nel pomeriggio di martedì 4 giugno ha investito l'area, ostruendo il fiume Chiese e facendo esondare il Rio Traversante. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, non hanno segnalato morti o feriti.