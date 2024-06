Ragazzi travolti dal Natisone, le famiglie: "Potevano essere salvati"

Se le operazioni resteranno senza esito, domenica sera al termine del decimo giorno saranno fatte delle valutazioni: non si smetterà di cercare Cristian Molnar ma non sarà più mobilitato lo stesso numero di uomini con mezzi terrestri e marini di ogni corpo e di volontari. L’avvocato della famiglia del ragazzo, Gaetano Laghi, parla di "sottovalutazione della situazione iniziale": nel mirino la gestione da parte del 112 delle tre telefonate in cui Patrizia Cormos chiedeva l’intervento dei soccorsi

Le ricerche

I soccorritori che cercano Cristian Molnar, favoriti dal bel tempo, hanno sezionato il torrente in modo da procedere - adesso che le condizioni di visibilità lo permettono - andando per esclusione dal ponte Romano verso valle. I sommozzatori dei Vigili del fuoco in acqua, i fluviali in superficie, i volontari della protezione civile sulle sponde, stanno mappando tutte le aree, procedendo progressivamente per sezioni verso la confluenza con il Torre. Nel fine settimana l'assetto resterà immutato. Se le ricerche resteranno senza esito, domani sera al termine del decimo giorno di ricerche saranno fatte delle valutazioni: le operazioni non saranno interrotte ma non saranno più mobilitati gli stessi uomini con mezzi terrestri e marini di ogni corpo e i tanti volontari che ogni giorno perlustrano l'area. Anche perché le previsioni meteo dovrebbero peggiorare, con nuovi rischi. Lo sforzo è stato imponente: si sono mossi ogni giorno dagli ottanta ai cento soccorritori con elicotteri, droni, imbarcazioni e unità cinofile.