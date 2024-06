Dispersi nel fiume, pompieri sgomenti: "Ci sono scivolati via"

Sgomento da parte dei vigili del fuoco accorsi per salvare le due ragazze e il ragazzo portati via dalla corrente. I tre, ufficialmente, sono ancora dispersi. Intanto la procura di Udine vuole far luce su quanto accaduto

"State insieme, fate massa, abbracciatevi". Sono queste le parole del vigile del fuoco che si trovava sul ponte, a circa 20 metri di altezza, urlate ai tre ragazzi travolti dalla corrente del fiume Natisone , vicino a Udine. Ma non c'è stato nulla da fare: l'acqua li ha comunque portati via. Come scrive il Corriere della Sera, l'elicottero dei pompieri è arrivato circa "un minuto e mezzo dopo". E c'è sgomento da parte dei soccorritori: "Ci sono scivolati via". I tre giovani, ancora ufficialmente dispersi, sono Patrizia Cormos (20 anni, di Campoformido), Bianca Doros (23 anni, di origine rumena) e Cristian Casian Molnar (25 anni, anche lui rumeno). Stavano festeggiando un esame.

Chi sono i tre ragazzi dispersi

Patrizia Cormos, nata a Colleferro (Roma) e residente a Campoformido (Udine), è una studentessa al secondo anno dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine. Il giorno dell'incidente aveva sostenuto un esame di modellazione 3D, secondo quanto hanno riferito i parenti della 20enne. In seguito all'esame, Cormos aveva accettato l'invito dell'amica, Bianca Doros, di fare un giro in auto e una passeggiata lungo il Natisone insieme a lei e al suo fidanzato. Doros, originaria della Romania, si trovava in Italia da pochi giorni per fare visita alla famiglia. Insieme a lei c'era Cristian Casian Molnar che, residente in Romania, era anche lui giunto in Italia da alcuni giorni, dopo un soggiorno in Austria a casa del fratello.