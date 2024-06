Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 giugno: la rassegna stampa

Aperture differenziate per i principali giornali, divisi tra il taglio dei tassi della Bce e la vigilia dell'appuntamento con le Europee, sul quale pesa l'ombra dell'astensionismo. Spazio allo scontro maggioranza-opposizione sulla Sanità e alle celebrazioni dell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, con le parole di Biden a sostegno dell'Ucraina. Non manca, sugli sportivi e non solo, un ampio riconoscimento all'impresa di Jasmine Paolini, che riporta una tennista azzurra in una finale del Roland Garros