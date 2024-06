Introduzione

L’anno scolastico in corso sta per terminare: l’ultima campanella nella gran parte degli istituti suonerà entro lunedì 10 giugno. Per chi non avrà esami da sostenere, come quello di maturità, è quasi tempo di vacanze estive. Con un occhio poi a quando si tornerà sui banchi per l'avvio dell'anno scolastico 2024-25. I primi a rientrare in classe saranno, il 9 settembre, gli alunni del Trentino-Alto Adige, gli ultimi, il 16 settembre, quelli di Calabria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana. Ecco le date di apertura e quando cadranno festività e ponti