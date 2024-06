Incidente sull' A22 all'altezza di Rovereto: code e traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le ore 7.30, sull’autostrada del Brennero, all’altezza di Rovereto. Ancora da chiarire le cause e la dinamica: una donna risulta ferita: soccorsa, è stata portata in ospedale in codice rosso. L'incidente, riporta il quotidiano Alto Adige, ha causato il blocco totale del traffico in direzione sud, verso Modena. Forti rallentamenti anche verso nord. La situazione sta pian piano tornando alla normalità dopo i forti disagi per la viabilità.