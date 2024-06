Sardegna, camion precipita dal cavalcavia Sassari-Alghero: 1 morto

Il mezzo è precipitato per decine di metri. Inutili i soccorsi per salvare l’autista del tir precipitato da un ponte sulla Sassari-Alghero. Si indaga sulle cause dell’incidente

Incidente mortale in Sardegna. Sulla strada statale 291 Sassari-Alghero un camion è precipitato dal cavalcavia all’altezza del bivio per Bancali. L’ autista 65 enne è morto dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere. A nulla purtroppo sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario arrivato sul posto con l’elicottero del 118.

Tir sbanda e precipita dal cavalcavia

L’autista del Tir di una ditta di trasporti che è precipitato dal ponte, si chiamava Sandro Ascione, viveva a Porto Torres. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti pompieri e 118 che con l’aiuto di un elicottero hanno tentato invano di estrarlo vivo dalle lamiere. L’incidente è avvenuto al chilometro dieci della Strada statale 291 della Nurra. Il camion ha sbandato, per cause ancora da chiarire e ha fatto un volo di una decina di metri. Il punto in cui è precipitato è stato giudicato molto impervio e impossibile da raggiungere via terra.