Meteo, tromba d'aria in mare al largo di Livorno. VIDEO

Alzando gli occhi, se il cielo inizia ad oscurarsi in pochi minuti, è probabilmente segno che è in arrivo una supercella temporalesca ed è meglio trovare riparo al più presto. Si tratta di fenomeni tanto brevi quanto imprevedibili, capaci per la loro intensità di arrecare danni ingenti come visto con l’ondata di nubifragi con grandine che si è abbattuta su buona parte del Nord Italia, dalla Lombardia al Veneto fino al Friuli. Ecco come queste depressioni si formano