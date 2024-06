Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 giugno: la rassegna stampa

A dominare gran parte delle aperture odierne è l'"attacco sovranista al Quirinale" da parte della Lega con Borghi che ha invitato Mattarella a dimettersi per aver celebrato la sovranità dell'Ue e Salvini che ha rincarato la dose (per poi smorzarla): "Il 2 giugno non è la festa dell'Europa". Meloni sceglie il silenzio, da Tajani solidarietà al Capo dello Stato, per il Pd è "inaccettabile". Spazio poi allo sport con le vittorie di Sinner e Bagnaia e con la preparazione della Nazionale di calcio a Euro 2024