Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 giugno: la rassegna stampa

Le aperture delle versioni domenicali dei giornali sono dedicate alle parole di Giorgia Meloni da piazza del Popolo in vista del voto europeo; seguono le dichiarazioni di Schlein e Salvini da Milano, sempre in ottica delle elezioni continentali. Focus anche sull'inchiesta di Genova, con Toti che non si dimette, e sui conflitti in Ucraina e a Gaza. Infine, non può mancare un riferimento, anche per i quotidiani non sportivi, all'ennesima vittoria in Champions League per Carlo Ancelotti