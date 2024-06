Roma, scontri al corteo contro il governo: polizia lancia lacrimogeni

Alcuni manifestanti mascherati

Alcuni partecipanti, con il volto coperto dalla maschera di V per Vendetta, hanno bruciato un aeroplanino di cartone davanti a uno degli ingressi del Palazzo dell'Aeronautica, per poi continuare verso Castro Pretorio. Dopo qualche minuto i manifestanti dei collettivi che si erano dispersi nelle vie attorno a Castro Pretorio, sono tornati lungo in percorso del corteo. Mentre il corteo contro il governo in corso a Roma è arrivato al termine previsto di Porta Pia, gli studenti dei collettivi hanno ripreso le loro azioni di disturbo fermandosi davanti alla vicina sede delle Ferrovie dello Stato, controllati dalla polizia in assetto antisommossa. Anche in precedenza, le forze dell'ordine avevano fronteggiato i manifestanti con gli scudi per impedire loro di modificare il percorso previsto.