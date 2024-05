Maltempo, in Friuli tre ragazzi dispersi per la piena del Natisone

I giovani avevano lanciato l'allarme con il telefono perché si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente: i soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo, ma non hanno fatto in tempo ad agganciarli. Poco dopo i tre sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce. Piogge intense e temporali anche su Veneto e Lombardia

Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, risultano dispersi dal primo pomeriggio di oggi in Friuli Venezia a causa della piena del fiume Natisone: poco prima avevano lanciato l'allarme con il telefono perché si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente per le piogge torrenziali. Le ricerche sono in corso: i tre potrebbero essere stati trascinati dalla corrente del fiume in piena. A causa di una vasta area depressionaria di origine atlantica, la Protezione Civile ha diramato allerta arancione su parte di Lombardia e Veneto e allerta gialla sui restanti settori del Veneto, su gran parte della Lombardia, sul Trentino-Alto Adige, sull'Emilia-Romagna e su parte di Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Tre persone trascinate via dalla corrente

Durante la perlustrazione della zona, i vigili del fuoco avevano avvistato i tre dispersi sul Natisone ma non sono riusciti a intervenire per salvarli. Tutti e tre si stavano stringendo forte per cercare di resistere alla corrente. I soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo, ma non hanno fatto in tempo ad agganciarli. Poco dopo i tre sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce. Il sindaco Michele De Sabata ha aggiornato i cittadini dal suo profilo Facebook: "Stanno cercando 3 persone, un uomo e 2 ragazze, nel fiume Natisone; sono rimasti bloccati dalla piena. La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, in questo momento sono sull'asta del fiume tra Premariacco e Manzano due elicotteri, uno dei vigili del fuoco con i sub e l'elisoccorso del 118 in attesa a casali Potocco. È arrivata anche una barca dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria".

In Fvg segnalati allagamenti nell'Isontino

Dopo il maltempo che stanotte ha interessato specialmente la zona di Lignano Sabbiadoro, altri temporali si sono abbattuti in mattinata sul Friuli Venezia Giulia, con ulteriori allagamenti segnalati alla Protezione civile, in particolare nell'Isontino. Nelle ultime 12 ore le piogge sono state superiori ai 30 mm su tutta la regione, mentre i cumulati massimi sono stati: 96 mm a Lignano (di cui 61 in un'ora), 90 mm a Cormons, 84 mm a Prepotto e a Mariano del Friuli, 70 mm a Terzo d'Aquileia. Rimane chiusa la strada del Tul in comune di Clauzetto. La zona più colpita è quella di Lignano dove le criticità maggiori si sono riscontrate per allagamenti di scantinati e autorimesse.