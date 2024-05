3/9

LA STAMPA

"Giustizia, tutti contro tutti" è il titolo a tutta pagina della Stampa, che apre con il via libera alla separazione delle carriere. Fotonotizia dedicata all'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, che in poche ore ha fatto il giro del mondo attraverso Instagram raggiungendo almeno 50 milioni di like "All eyes on Rafah", ovvero "Occhi su Rafah" per solidarizzare sulla carneficina di civili a Gaza