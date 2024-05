Bari, preside vede crepe nel muro e sposta alunni: crolla il soffitto

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio, è venuto giù il solaio all’interno di una scuola, senza provocare fortunatamente vittime. Poteva andare a finire molto male, invece il crollo non ha coinvolto gli alunni perché, alla vista di quelle crepe sospette sul soffitto, il preside dell'istituto primario di primo grado "Marco Polo" di Palese aveva fatto scattare l’allarme, sgomberato i ragazzi e fatto chiudere l’area. Accortosi del rischio, il dirigente scolastico aveva subito avvertito gli uffici tecnici del Comune e i vigili del fuoco inibendo l'accesso alla zona. Sono in corso tutti gli interventi di messa in sicurezza e i lavori di ripristino per renderla agibile entro le elezioni dell’8 e 9 giugno.