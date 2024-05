Puglia, tornano gli sbarchi di migranti in barca a vela

Li chiamano sbarchi fantasma. I migranti viaggiano in piccole e anonime barche a vela, che si confondono facilmente nel traffico estivo dei nostri mari. Non sono viaggi comodi, anzi: si naviga per giorni, spesso con mare grosso, stipati a decine in spazi angusti. Arrivate in prossimità delle coste - pugliesi e calabresi soprattutto – le imbarcazioni vengono fatte sbarcare e poi lasciate alla deriva o abbandonate tra gli scogli dagli scafisti, che trovano il modo di fuggire o, in caso di intervento delle forze dell’ordine, di confondersi tra i migranti.

Arrivano da Iran, Afghanistan, Iraq e Siria

Il fenomeno è noto già da anni, e si manifesta soprattutto durante la bella stagione, come confermano le due ultime operazioni portate a termine in Adriatico da Guardia di Finanza e Guardia Costiera. L’ultima, al largo di Otranto, dove i mezzi del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e le motovedette della Capitaneria di Porto di Gallipoli, hanno intercettato e fermato una barca a vela alla deriva con a bordo una settantina di migranti. L’imbarcazione, che aveva il motore in avaria, è stata trainata nel Porto di Otranto, dove i migranti sono stati assistiti e identificati. Stanno tutti bene, arrivano da Iran, Afghanistan, Iraq e Siria, tra loro anche 9 donne e 19 minori. Nessuna traccia, per ora, degli scafisti, che potrebbero nascondersi tra gli stessi migranti.