Meteo, nuovi temporali in arrivo sull’Italia: ecco dove e quando

Nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia: a partire da lunedì 27 maggio il Nordovest, in particolare Lombardia e Alpi centro-orientali, e le zone interne del Centro-Sud, vedranno un nuovo passaggio di rovesci e temporali. L’instabilità proseguirà per tutta la settimana e anche il mese di giugno promette un avvio temporalesco e a tratti piovoso