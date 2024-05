Fedez, diffuso un nuovo video dell'aggressione a Iovino

Il filmato in onda su Zona Bianca mostrerebbe il rapper e gli amici condurre una spedizione punitiva nei confronti del personal trainer dei vip

Potrebbe essere proprio Fedez l'uomo che scende da un van nero e si avvicina al personal trainer, nel corso della rissa avvenuta nel complesso residenziale di City Life, a Milano, nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Sarebbero state proprio le due guardie private del complesso residenziale ad aver dato un volto alle sagome: proprio Fedez, secondo le testimonianza, avrebbe sferrato, mancando il bersaglio, qualche pugno a Cristiano Iovino, il personal trainer con cui aveva avuto un diverbio in un locale milanese.

Il branco si sarebbe scagliato contro Iovino

In seguito avrebbe mandato avanti il resto del gruppo, cinque persone, tra cui ci sarebbe anche la guardia del corpo di Fedez Cristiano Rosiello. Calci e pugni in strada mentre Iovino cerca di resistere, prima indietreggiando e poi provando a sottrarsi al branco che continua a vessarlo: questa la cronaca del video mostrato domenica scorsa durante la trasmissione Zona Bianca in onda su Rete 4.