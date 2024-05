Caso Fedez-Iovino, cinque persone visibili nel filmato: ecco chi sono

Il verbale dei vigilantes

L'indagine è al momento aperta per rissa, lesioni e percosse, che sarebbero avvenute lo scorso 22 aprile in via Traiano a Milano. Le parole dei vigilantes e il filmato agli atti, scrive il Corriere, farebbero "ritenere alla procura che Fedez abbia partecipato al pestaggio". Cosa che il rapper nega seccamente. "Era lui senza dubbio, era l'unico volto già conosciuto", hanno messo a verbale i vigilantes riferendosi all'artista.

Spunta un taxi

I magistrati stanno attendendo la fine dell'analisi della polizia scientifica sui filmati agli atti per avere un quadro completo. Da sentire, inoltre, alcuni testimoni. E si cerca poi un taxi, che nel video si vede apparire in via Traiano mentre viene bloccato per pochi secondi dal van nero dal quale sarebbero scesi Fedez e gli accompagnatori. Gli investigatori sperano che l'auto bianca sia dotata di dashcam frontale.