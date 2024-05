Fedez e Iovino, cosa mostra il video delle telecamere della discoteca

Le registrazioni del sistema di videosorveglianza del mostrano il rapper mentre viene allontanato dalla security del locale. Ripresa anche una ragazza bionda, ma la modella Ludovica Di Gresy dice: "Non ero io" ascolta articolo

Le indagini sul caso Fedez-Iovino coordinate dal pm Michela Bordieri, adesso procedono spedite. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza della discoteca "The Club" di Milano emergono nuovi dettagli. Si vede il rapper Fedez che, visibilmente alterato, viene calmato e allontanato dal locale. Con lui c’è l’inseparabile bodyguard-ultrà milanista Christian Rosiello e il trapper Taxi Bi. Attraverso i filmati si lavora per identificare tutti i partecipanti al pestaggio del personal trainer dei vip, Cristiano Iovino. Al setaccio anche le telecamere della zona Moscova per capire quante fossero davvero le persone sul mezzo che si è allontanato dal club milanese e se siano le stesse che si vedono poi sotto casa di Iovino.

I filmati delle telecamere Le telecamere riprendono Fedez mentre, palesemente agitato, viene allontanato dal club milanese. Cristiano Iovino, il personal trainer dei vip, è dall’altra parte: è il primo ad essere portato fuori dal locale dopo la rissa scoppiata nel privé. Dopo di lui, tutti alla fine vengono scortati all’uscita. Nei filmati, a disposizione degli inquirenti, si vedono anche delle ragazze passare dal corridoio e uscire dalla discoteca, una, in particolare, ha lunghi capelli biondi. Potrebbe essere la stessa persona che compare anche nel video della telecamera delle residenze "Parco della Vittoria" di via Traiano, a Citylife, dove Iovino diviene oggetto di una "spedizione punitiva" da parte di 8-9 persone, tra le quali ci sarebbe anche Fedez. Nei filmati si vede la giovane scendere dal Mercedes mentre già è in corso il pestaggio del personal trainer. Indosso ha un vestito corto elegante, corre sotto la pioggia battente verso l’ingresso del palazzo, accanto alla portineria, dove Iovino è a terra, sfinito dai colpi. I sospetti degli inquirenti si sono concentrati su un' ipotesi in particolare: la ragazza in questione potrebbe essere Ludovica Di Gresy, 22 anni, "amica"- come si definisce lei - o presunto nuovo flirt di Fedez al centro di parecchi gossip dopo la separazione tra il rapper e Chiara Ferragni. La ragazza però, in un'intervista al Messaggero, ha smentito di trovarsi nel locale quella sera. vedi anche Ludovica di Gresy su Fedez: "Non ero con lui la notte del pestaggio"

Il motivo del litigio Da chiarire resta soprattutto il motivo del litigio scoppiato in discoteca. Per la procura i motivi di quella prima lite non sarebbero legati a un “insulto” o a un commento poco gradito di Iovino alla modella 22enne. Negli ambienti vicini ai due protagonisti della vicenda si parla di precedenti “frizioni” tra Fedez e Iovino senza ulteriori informazioni che aiutino a comprendere il motivo dell’astio sfociato nel pestaggio del personal trainer. leggi anche Caso Iovino, Fedez indagato per rissa e lesioni a Milano

Le foto del pestaggio Intanto il settimanale Gente ha pubblicato una foto di Cristiano Iovino con i segni del pestaggio scattata qualche giorno dopo e condivisa con i followers durante una diretta social. Il personal trainer, diventato famoso per essere stato il protagonista del famoso “caffè” di Ilary Blasi, appare molto sfocato nella foto: un graffio sulla fronte e il labbro gonfio e tumefatto.

