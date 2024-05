Medicina, test di ingresso al via da martedì 28 maggio: cosa sapere

Tra pochi giorni ci sarà il primo test d'accesso per coloro che l’anno prossimo desiderano frequentare le facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Sono oltre 71 mila i candidati che proveranno a guadagnarsi uno dei 20 mila posti disponibili. La seconda possibilità di accesso è fissata per il 30 luglio per gli aspiranti camici bianchi e il 31 luglio per coloro che vogliono diventare veterinari