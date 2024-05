Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 maggio: la rassegna stampa

Le aperture domenicali dei giornali sono (quasi) tutte concentrate sulla richiesta del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di fornire armi a Kiev che possano anche essere utilizzate per attaccare la Russia sul suo territorio. No bipartisan in Italia. Poi la tragica vicenda del marito dell'eurodeputata Francesca Donato. Infine tanto sport, con il Giro d'Italia che va a Pogacar, la pole di Leclerc a Montecarlo, l'addio di Pioli al Milan e il possibile approdo di Conte sulla panchina del Napoli